أخبار السعودية اليوم.. التعليم تصدر تعميمًا بشأن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.. وتطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لصكوك الحكومة بالريال

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 م منها: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، واليوم تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لصكوك الحكومة بالريال، وجرعات لقاح كورونا تجاوزت 8 ملايين و100 ألف جرعة.

التعليم تصدر تعميمًا بشأن الاستعدادات للعام الدراسي المقبل

علمت «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بخصوص استعدادات المدارس للعام الدراسي القادم ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ، وبداية قياس جاهزية المدارس وحصر أدوات السلامة.

«إيداع»: اليوم تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لصكوك الحكومة بالريال

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال.

متحدث الصحة: جرعات لقاح كورونا تجاوزت 8 ملايين و100 ألف جرعة\

أكَّد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أنَّ الجرعات في المملكة تجاوزت 8 ملايين و100 ألف جرعة معطاة.

وزارة الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعالة للحوامل

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنَّ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المملكة آمنة وفعالة للحوامل.

الداخلية ترصد أكثر من 24 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية

رصدت وزارة الداخلية 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد في شهر رمضان.

وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد على الوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة فتح بوابة القبول والتجنيد للرجال والنساء؛ بهدف الالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة «رقيب» حتى «جندي»؛ حيث بدأ التسجيل اليوم الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ.

الدكتور سعد الخثلان يوضح أحكام الزكاة وكيفية حسابها

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان أحكام الزكاة وكيفية حسابها.

الأرصاد عن «طقس الاثنين»: استمرار الأمطار الرعدية على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية «من متوسطة إلى غزيرة» مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» تمتد الى منطقة حائل.

هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية الاعتماد المدرسي مع إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي « تميز» اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل.

وقف 32 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(12) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (1339) رأسًا من الإبل و(1050) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

أمانة جدة تكثف الرقابة على المنشآت بـ7622 جولة

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يومي الجمعة والسبت جهود الرقابة على المنشآت التجارية بـ7622 جولة للتأكّد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 173 منشأة مخالفة.

تطعيم كبار السن بلقاح كورونا دون موعد مسبق في جازان

تستقبل مراكز اللقاحات بمنطقة جازان البالغ عددها 13 مركزًا منتشرة في جميع محافظات ومراكز المنطقة بواقع 107 ساعات عمل يوميًا خدماتها للمواطنين والمقيمين لمن لديهم موعد مسبق، وكبار السن دون حجز مسبق.

تنبيه من أمطار رعدية على مرتفعات جازان حتى الـ 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

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