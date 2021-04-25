«الشئون الإسلامية» تباشر تنفيذ برنامج إفطار الصائمين في 3 دول

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، مباشرة تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين، لإفطار الصائمين، وذلك في أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان.

وفي بيان لها، قالت: "باشرت الوزارة بالتعاون مع سفارة المملكة لدى أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان في تنفيذ برنامج "خادم الحرمين الشريفين" لإفطار الصائمين في شهر رمضان لعام 1442هـ، عبر توزيع سلال غذائية للصائمين والمحتاجين في كل من أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان وكذلك الجزر المجاورة.

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