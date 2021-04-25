متحدث الصحة: مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لكورونا

أكَّد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أنَّ مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرّض لفيروس كورونا.

وأشار العبدالعالي إلى أنَّه يلاحظ وجود ارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ونحن نتابعه باستمرار.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 412216 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل و1028 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 395557 حالة.

كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6900 حالة.

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