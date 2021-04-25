«المركزي» يكشف مواصفات عملة الـ200 ريال وأسباب إصدارها وطرق تأمينها

كشف مدير إدارة العملة بالبنك المركزي نايف الشرعان، عن مواصفات العملة الرقمية الجديدة من فئة الـ200 ريال، وتحدث أيضًا عن أسباب إصدارها في هذا التوقيت، ووسائل الأمان بها.

وخلال مداخلة مع فضائية الإخبارية، قال الشرعان: إن فئة الـ200 ريال ليست تذكارية، هي عملة رسمية قانونية ضمن فئات الإصدار السادس، تم تصميمها وطباعتها لتناسب رؤية المملكة 2030، كما أنها صدرت في الذكرى الخامسة لإطلاق الرؤية.

وأشار إلى أن فئة الـ200 ريال تحمل على أحد وجهيها صورة الملك المؤسس وشعار الرؤية بشكل ثلاثي الأبعاد، وفي الوجه الآخر تحمل صورة قصر الحكم في الرياض، إضافة إلى زخارف مستوحاة من شعار الرؤية المباركة.

وأضاف الشرعان: هذه الفئة من العملة، طُبعت وفق أحدث المعايير العالمية، وتتميز بالعديد من المواصفات الفنية سواء من ناحية المواد الخام أو الأحبار أو العلامات الأمنية، إضافة إلى أنها مزودة بزخارف وألوان جعلتها أكثر وضوحًا وبروزًا، كما تتضمن العديد من العلامات الأمنية وأهمها الشريط ثلاثي الأبعاد، كما أنها مزودة بعلامة خاصة للمكفوفين وضعاف البصر.

فيديو | مدير إدارة العملة بـ #البنك_المركزي لـ #نشرة_النهار: طبعت فئة الـ 200 ريال وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية #الإخبارية pic.twitter.com/qmrEbECVB6 — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 25, 2021

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