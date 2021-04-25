محلل اقتصادي: زيادة نسب توظيف السعوديين في قطاع الصناعة خلال الـ5 سنوات المقبلة

توقع الكاتب الاقتصادي، إبراهيم الهندي، زيادة نسب توظيف السعوديين في القطاع الصناعي خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وقال الهندي، في مداخلة هاتفية اليوم الأحد، لفضائية «الإخبارية»، إن المملكة شهدت تطورات كبيرة جدًّا بعد إطلاق ولي العهد لرؤية المملكة 2030، ومن أهمها إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل كامل وافتتاح برنامج الصناعات الوطنية، ودعم الخدمات اللوجستية بشكل كبير.

وأشار إلى أن أرقام المصانع بالمملكة جيدة ولكن المستهدف كبير وهذا مبشر بالخير، بالإضافة للاتجاه لترخيصها وإعفاء المصانع من الرسوم.

فيديو | كاتب اقتصادي لـ #الإخبارية: نتوقع زيادة نسب توظيف السعوديين في القطاع الصناعي خلال الـ 5 سنوات القادمة pic.twitter.com/90LD41zLOG — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 25, 2021

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