«العبد العالي»: فرص نقل عدوى كورونا من المحصن أقل من غيره

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبد العالي، أن فرص نقل العدوى بفيروس كورونا من المحصن أقل من المصاب غير المحصن الذي لم يأخذ اللقاح.

وجدد متحدث الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، التأكيد على الجميع بأهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند المخالطة لمصاب أو الإصابة بفيروس كورونا لضمان سلامة الفرد المجتمع.

كانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 412216 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل و1028 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 395557 حالة.

كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6900 حالة.

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