«الأرصاد»: أمطار غزيرة وتساقط للبرد لمدة ساعات على بعض المناطق

نبّه "المركز الوطني للأرصاد"، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مع تساقط البرد، على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة.

وفي تنبيه، عبر موقعه الرسمي، أشار "الوطني للأرصاد" إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدني مدى الرؤية، على منطقة مكة المكرمة لتشمل محافظات ومراكز (أضم - الطائف - العرضيات – ميسان). ولفت المركز إلى أن الإنذار بهذه الحالة الجوية، يستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة مع سحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة ما يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية، وذلك على (الدوادمي – عفيف)، ومواقع أخرى مفتوحة والطرق السريعة، على أن تبدأ هذه الحالة الجوية من العاشرة مساء اليوم، وحتى الـ12 من صباح غد الإثنين.

ونوّه "الوطني للأرصاد" بتكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان، لتشمل (أبو عريش - أحد المسارحة - الدرب - العارضة - بيش - جازان - صبيا – فرسان)، وتستمر هذه الحالة من الـ 5:10 حتى الـ10 مساء اليوم الأحد.

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