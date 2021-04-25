متحدث الصحة: جرعات لقاح كورونا تجاوزت 8 ملايين و100 ألف جرعة

أكَّد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أنَّ الجرعات في المملكة تجاوزت 8 ملايين و100 ألف جرعة معطاة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر، أنَّ الوزارة مستمرة في التوسع وإتاحة المزيد من المواعيد لتلقي جرعات اللقاحات المضادة لكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 412216 حالة.

كما تمَّ تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 395557 حالة، إضافة لتسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6900 حالة.