800 طالب ينهون برنامج موهبة الإثرائي لما بعد المدرسة

وحدات
وتضمن برنامج موهبة الإثرائي لما بعد المدرسة ست وحدات إثرائية، شملت: طبيب المستقبل، وبرمجة الحاسب، ومهندس المستقبل، والماء في الحياة والطاقة، والكرستالات والبوليمرات، ومن الجزء إلى الكائن الحي، وجرى التدريب لبعض الوحدات باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية. ويمثل البرنامج فرصة لتطوير الطلبة، ويرتكز محتواه المعرفي على أربعة مسارات علمية، تنبثق منها وحدات إثرائية مصممة من قبل أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة والإبداع، وخبراء مركز الشباب الموهوبين في جامعة جونز هوبكنز.
أهداف
ويهدف البرنامج إلى تعزيز خبرات الطلاب المعرفية وتعميق مستواهم المعرفي، ويأتي استكمالاً لمسيرة برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، الذي ينفذ كل عام خلال الإجازة الصيفية، ويستهدف البرنامج طلاب التعليم العام في المرحلة المتوسطة، الذين سبق لهم التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وحققوا درجة قطع في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة. وتزامن تنفيذ البرنامج مع توسع مؤسسة موهبة في تطبيق برامجها الإثرائية، إثر نجاحها في تطبيق التدريب والتعليم عن بُعد، من خلال منصة التعليم الإلكتروني التي تخدم الطلبة الموهوبين في جميع مناطق المملكة.
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