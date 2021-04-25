السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقات الاسفلتية



الطائف 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقات الإسفلتية بعدد من شوارع المحافظة والمجدولة وفق الأولويات وعالجت الفرق الميدانية التشققات والحفر وتسوية زحف الاسفلت والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة .

كما جرى تنفيذ 820 عملاً لصيانة سفلتة شوارع المحافظة، ضمن البرنامج الشامل لصيانة وتأهيل الشوارع، والذي يعزز الكفاءة التشغيلية للشوارع ويحقق السلامة المرورية.

وعالجت الأمانة تضرر الطبقة الأسفلتية بالشوارع جراء العوامل الطبيعية وكثافة التشغيل هطول الأمطار، والتي ينجم عنها تضرر للطبقة الاسفلتية وبروز التشققات والحفر والتي تؤثر بدورها على كفاءة التشغيل وتضرر المركبات .

وشدد أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي على ضرورة العمل وفق آلية محددة للمعالجة الفورية للشوارع بالأحياء والضواحي ، مبينا ان فرق المعالجة تعمل وفق خطة للتفاعل السريع مع الملاحظات ومعالجتها فورياً .

// انتهى //

19:54ت م

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