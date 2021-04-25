السعودية اليوم / أمانة الشرقية ترفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل



الدمام 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال رفع أكثر من 15 ألف طن من النفايات، و7500 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر بمحافظ الجبيل من خلال أعمال النظافة التي نفذت ضمن حملة "شهر الخير" بالمحافظة بهدف زيادة الوعي البيئي والتخلص من الأنقاض والمخلفات بالطرق السليمة وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة في النظافة العامة.

وتتضمن الحملة التي استخدم فيها 48 سيارة نظافة و6 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي، إزالة النفايات والأشجار والرمال المتراكمة على الشوارع والطرق الرئيسية، وتنظيف أحواض الأشجار، وغسل حاويات النفايات، إضافة إلى المحافظة على النظافة العامة لسوق المواشي والحظائر .

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19:53ت م

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