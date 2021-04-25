السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تشارك في الاحتفال العالمي بيوم الأرض 2021م



ينبع 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 ابريل 2021 م واس

شاركت الهيئة الملكية بمحافظة ينبع في الاحتفال العالمي بيوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل ، انطلاقا من المسؤولية الإنسانية وللمساهمة مع شعوب العالم في المحافظة على بيئة الأرض التي يعيش عليها الإنسان.

وأوضح مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع المهندس علي الفهيدي أن حماية البيئة والمحافظة عليها من أهم البرامج التي أولتها الهيئة الملكية اهتماماً بالغاً منذ تأسيسها وحققت نقلة نوعية للمحافظة على توازن التنمية المستدامة والبيئة من خلال تطبيق أعلى الأنظمة والمقاييس الدولية وإحكام الرقابة البيئية.

وأشار المهندس الفهيدي الي أهمية الدور الريادي الذي تساهم به الهيئة الملكية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص تجاه القضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي والالتفات لأهم التحديات ببيئة كوكب الأرض .

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19:51ت م

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