السعودية اليوم / المغرب تسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 326 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 8992 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 495262 حالة.

// انتهى //

19:49ت م

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الرباط 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 509363 حالة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 8992 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 495262 حالة.// انتهى //19:49ت م0146

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