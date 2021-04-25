السعودية اليوم / امطار على الطائف



الطائف 13 رمضان1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

هطلت مساء اليوم امطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى والخالدية والوسام ووادي وج والفيصلية وجبرة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:43ت م

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