السعودية اليوم / الأردن تعلق رحلاتها للقادمين من الهند بسبب السلالة الجديدة لكورونا



عمّان 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوماً.

وقال وزير النقل الأردني وجية عزايزة اليوم، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس

وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

// انتهى //

19:30ت م

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عمّان 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوماً.وقال وزير النقل الأردني وجية عزايزة اليوم، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعاً لنقل العدوى للأردن.وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.// انتهى //19:30ت م0141

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