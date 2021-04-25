السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن مبادرة "برمجان القرآن الكريم" ومسابقة التطبيقات والبرمجيات



جدة 13 رمضان1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم مبادرة "برمجان القرآن الكريم" الأول لتعليم القرآن الكريم ، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم وبشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فارس الصقعبي، ووكلاء الجامعة ، وعمداء العمادات، وعدد من أمناء ورؤساء مؤسسات القطاعات الراعية.

وبدأ حفل التدشين بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن المبادرة، ثم دشن معاليه الموقع الرسمي للمبادرة ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية حيث تم رصد 500 ألف ريال قيمة للجوائز والتي سيتم الإعلان عنها في الحفل الختامي والذي سيقام في شهر شوال المقبل.

وأشاد معالي رئيس الجامعة في مستهل حفل التدشين بجهود المملكة حكومة وشعبًا في خدمة كتاب الله والعناية به، وإقامة العديد من المنشآت والكيانات المختصة بتعليمه وتحفيظه ونشره بين المسلمين، كما شكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على تفضله برعاية المبادرة ودعمه لها، وقدم شكره للشركاء وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات القطاع الثالث على رعايتهم وشراكتهم مع الجامعة في سبيل تحقيق الهدف المنشود من المبادرة والارتقاء بالتقنيات المتعلقة بالقرآن الكريم.

من جانبه أكد الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية الشراكة بين الجامعة والوزارة ومؤسسات القطاع الثالث حيث تأتي ترسيخًا لقوة البنية التحتية التقنية في المملكة، واهتمامًا بتطوير مواهب الشباب وإمكاناتهم وعطائهم.

بدوره بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مبادرة "برمجان القرآن الكريم" تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي وتقع على هرم برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية، وهو ثمرة للاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين الجامعة ومجموعة من مؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة، والعديد من القطاعات الحكومية المعنية،.

وأفاد بأنه ستكون هناك العديد من البرامج والورش العلمية التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه.

من جانبه أوضح أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني أن "برمجان القرآن الكريم" يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، واستثمار مناسبة شهر رمضان المبارك لتعزيز الصلة بكتاب الله وبخدمته والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.

// انتهى //

19:25ت م

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