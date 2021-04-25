السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على دحر الملاريا من خلال التعهد السياسي القوي والاستثمار الكافي



الأمم المتحدة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على إمكانية دحر الملاريا من خلال التعهد السياسي القوي والاستثمار الكافي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال الخليط المناسب من الاستراتيجيات، والوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الملاريا.

وأشاد غوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، بجميع البلدان التي بلغت الهدف الطموح المتمثل في القضاء على الملاريا، وتحقيق مستقبل خال من الملاريا.

ودعا إلى الاحتفال بهذه الإنجازات، مع عدم نسيان ملايين الناس في جميع أنحاء العالم الذين لا يزالون يعانون من هذا المرض الفتاك ويموتون من جرّائه.

// انتهى //

19:21ت م

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