السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم مساعدات طبية من دولة الإمارات



نواكشوط 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

تسلمت موريتانيا اليوم، مساعدات طبية وغذائية مقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت 10 آلاف لقاح مضاد لكوفيد-19 و60 طناً من المواد الغذائية.

وأفاد مستشار رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاجتماعية، باهامباتي، لدى إشرافه على تسلم هذه المساعدات، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه المساعدات تأتي في الوقت المناسب، وفي ظل أزمة صحية عالمية، موضحًا أنها سوف تسمح بالتخفيف بشكل أفضل من العواقب الاجتماعية للوباء .

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19:20ت م

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