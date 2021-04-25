السعودية اليوم / لبنان تسجل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 1324 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم ارتفاع عدد الوفيات إلى 7142 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة .

// انتهى //

19:19ت م

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بيروت 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 520939 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم ارتفاع عدد الوفيات إلى 7142 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة .// انتهى //19:19ت م0134

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