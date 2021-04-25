السعودية اليوم / 75000 مستفيد من خدمة الإشغال الإلكتروني بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 13 رمضان 1442هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

استفاد أكثر من 75000 من قاصدي المسجد النبوي , من الخدمة الإلكترونية لمعرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غرة الشهر المبارك , لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتّبعة .

كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة "الغولف " في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي , واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائراً , خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك .

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18:53ت م

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