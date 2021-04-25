شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف مستفيد من "الإشغال الإلكتروني" بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 75000 من قاصدي المسجد النبوي , من الخدمة الإلكترونية لمعرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غرة الشهر المبارك , لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتّبعة .

كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة "الغولف " في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي , واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائراً , خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك .