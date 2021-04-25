لقطات من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات مصورة مشاهد من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام في اليوم الثالث عشر من رمضان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه وبحسب توقيت أم القرى فقد أذن لصلاة المغرب في مكة المكرمة اليوم الأحد، عند الساعة 06:44 مساءً، فيما كان موعد أذان المغرب اليوم في المدينة المنورة عند الساعة 06:49.

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