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لقطات من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

لقطات من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات مصورة مشاهد من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام في اليوم الثالث عشر من رمضان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار .

يذكر أنه وبحسب توقيت أم القرى فقد أذن لصلاة المغرب في مكة المكرمة اليوم الأحد، عند الساعة 06:44 مساءً، فيما كان موعد أذان المغرب اليوم في المدينة المنورة عند الساعة 06:49.
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