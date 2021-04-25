الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي على السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تتأثر السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي بشكل تدريجي اعتبارًا من الساعات الأولى من هذه الليلة وعلى مدى الأيام الثلاثة القادمة.

بداية عدم الاستقرار الجوي

وقال المركز في نشرته الجوية الرئيسية إن المملكة سوف تبدأ بالتأثر بكتلة هوائية باردة قادمة من بحر العرب باتجاه الجزيرة العربية تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل العديد من المدن السعودية بما فيها العاصمة الرياض.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كثيف للغيوم العالية وهي بقايا من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تعرضت لها العديد من مدن المملكة يوم أمس حيث من المتوقع أن تتشكل غيوم جديدة كنتيجة لحالة من عدم الاستقرار.

تنبيه من حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، و تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يتضمن – بمشيئة الله – هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.

وتشمل تأثيرات الحالة المستمرة حتى الساعة العاشرة ليلًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

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