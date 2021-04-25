دروس يجب تعلمها من محمد بن سلمان 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

نشرت صحيفة new delhi times الهندية مقالًا بعنوان: محمد بن سلمان على طريق الإصلاحات: دروس يجب تعلمها، حيث قالت إن الإصلاحات السعودية ممتازة وإلزامية للسلام والاستقرار الإقليميين في ظل تنامي التطرف والحروب الأهلية والإخفاقات المحيطة بدول المنطقة.

تحديث سيغير وجه المنطقة

وتابع التقرير أن التحديث في السعودية سيغير وجه المنطقة بأكملها لافتًا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان له دور قيادي في الدعوة للإصلاح والتحديث سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

وأضاف: كانت هذه التحركات ضرورية وفي الوقت المناسب، فنظرًا لمشاكل الاقتصاد السعودي والطلبات المتزايدة للأمن الوظيفي من السكان الشباب ، فكان لزامًا البحث عن مصدر آخر غير الاقتصاد النفطي ومن هنا كان تنويع الاقتصاد علاجًا لاسيما مع المتطلبات المحلية، مثل خلق سوق عمل للسكان المحليين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وقال تقرير الصحيفة الهندية: لذلك، تم إطلاق خطة رؤية 2030 في عام 2016، وهي سابقة واضحة للتحديث عملت على تمكين المرأة والشباب.

دعم السلام ونبذ التطرف

وتتضمن حملة التحديث التي يقودها محمد بن سلمان عنصرًا أيديولوجيًا وعزمًا على إبعاد السعودية عن التطرف والإرهاب مع التركيز على إصلاحات محلية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واختتم التقرير قائلًا: تعتبر الإصلاحات من هذا النوع خطوة مرحب بها وستترجم إلى بناء صورة صحية فيما يتعلق بالسعودية، وعملية التحديث هي درس للعالم أن المملكة العربية السعودية معنية بالتنويع المحلي والسلام العالمي.



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