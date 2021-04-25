الصحة : تزايد الحالات الحرجة وصعود منحنى الإصابات المؤكدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د محمد العبدالعالي إننا نلحظ ارتفاعًا في منحنى الحالات الحرجة وحالات كورونا الجديدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ونحن نتابعه باستمرار، مشددًا على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لهذ الوباء والحد من انتشاره.

ارتفاع الحالات الحرجة

وأبان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الحالات الحرجة هي الأخرى تشهد ارتفاعًا في أعدادها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن المزيد من الدراسات قد بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.

عدد جرعات لقاح كورونا

وأوضح بأن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 8139273 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاحات في مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا، مشيرًا أن من هم في عمر الـ 75 عامًا، لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق، مؤكدًا على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح.

وشدد على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

الحالات الحرجة والإصابات الجديدة

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (412216) حالة، من بينها (9759) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1246) حالة حرجة مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (395557) حالة بإضافة (1028) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6900) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9252021 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2435240 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33953992 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16596188) فحصًا مخبريًا دقيقًا.



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