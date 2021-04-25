شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تذبذب متوقع في منحنى الإصابات ونتابعه باستمرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا و1028 حالات تعافي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د محمد العبدالعالي بأننا نلحظ ارتفاعاً في منحنى الإصابات المؤكدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ونحن نتابعه باستمرار، مشددا على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لهذ الوباء والحد من انتشاره.

وابان الى ان الحالات الحرجة هي الأخرى تشهد ارتفاعا في اعدادها خلال الفترة الحالية.وأكد على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي الى ان الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح

مشيراً إلى أن المزيد من الدراسات قد بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل

وأوضح بأن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل الى 8139273 جرعة معطاة، في كافة مركز اللقاحات في مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركز. مؤكدا بأن مواعيد أخذ الجرعة متاحة ، بالإضافة لمن هم في عمر الـ 75 عامًا، لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق، مؤكدا على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح.

وشدد على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي‬.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (412216) حالة، من بينها (9759) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1246) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (395557) حالة بإضافة (1028) حالات تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6900) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9252021 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2435240 مراجع، كما قدّمت إستشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33953992 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16596188) فحص مخبري دقيق،