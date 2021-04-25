اخبار السعوديه

شروط الوظائف العسكرية في القوات المسلحة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم شروط الوظائف العسكرية في القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

شروط الوظائف العسكرية في القوات المسلحة

للرجال والنساء بعدة قطاعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت القوات المسلحة ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد اليوم الأحد تلقي طلبات شغل الوظائف العسكرية رجال ونساء، بعدة قطاعات لمن تنطبق عليهم الشروط.

شروط وظائف القوات المسلحة:

وقد حددت الإدارة عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المرشحين على النحو التالي:

  • أن يكون المتقدم على الوظائف العسكرية سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.
  • ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
  • ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية وألّا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
  • أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.
  • أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة:

وقالت وزارة الدفاع إن التقديم متاح عبر الإنترنت عن طريق مواقع مراكز القبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنـا).

قطاعات العمل:

وأعلنت وزارة الدفاع أن الوظائف المتاحة في الفروع التالية:

  1. – القوات البرية الملكية.
  2. – القوات الجوية الملكية.
  3. – القوات البحرية الملكية.
  4. – قوات الدفاع الجوي الملكي.
  5. – الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
  6. – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية.

شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا