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شكرا لقرائتكم شروط الوظائف العسكرية في القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25
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شروط الوظائف العسكرية في القوات المسلحة
للرجال والنساء بعدة قطاعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد اليوم الأحد تلقي طلبات شغل الوظائف العسكرية رجال ونساء، بعدة قطاعات لمن تنطبق عليهم الشروط.
شروط وظائف القوات المسلحة:
وقد حددت الإدارة عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المرشحين على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم على الوظائف العسكرية سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.
- ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية وألّا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
- أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة:
وقالت وزارة الدفاع إن التقديم متاح عبر الإنترنت عن طريق مواقع مراكز القبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنـا).
قطاعات العمل:
وأعلنت وزارة الدفاع أن الوظائف المتاحة في الفروع التالية:
- – القوات البرية الملكية.
- – القوات الجوية الملكية.
- – القوات البحرية الملكية.
- – قوات الدفاع الجوي الملكي.
- – الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
- – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية.
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