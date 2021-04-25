شكرا لقرائتكم الشيخ المطلق يوضح حكم صرف الزكاة لفقير عليه إيجار سكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25
وقال الشيخ المطلق خلال لقائه على برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن الزكاة تدفع في إيجار السكن، وتدفع في إعانة الزواج، وتدفع في علاج الفقير، وتدفع في الأكل والشرب، وتدفع في تعليم الفقير حتى يتوظف، وتدفع في سداد الديون، مؤكدًا أنه لا مانع من ذلك.
الشيخ المطلق يوضح حكم صرف الزكاة لفقير عليه إيجار سكن
متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض
أوضح المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق حكم صرف الزكاة إلى فقير عليه إيجار السكن.
أبواب صرف الزكاة
وقال الشيخ المطلق خلال لقائه على برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن الزكاة تدفع في إيجار السكن، وتدفع في إعانة الزواج، وتدفع في علاج الفقير، وتدفع في الأكل والشرب، وتدفع في تعليم الفقير حتى يتوظف، وتدفع في سداد الديون، مؤكدًا أنه لا مانع من ذلك.
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