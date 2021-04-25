نجاح أول مسح ذري مقطعي على عضلة القلب بالنظائر المشعة في الطائف

نجحت وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بفحص اول مسح ذري على عضلة القلب (cardiac scintigraphy) وذلك لمريض يبلغ من العمر أربعة وخمسين عامًا، وقد تم عمل الفحص بالتعاون مع أطباء القلب بالمجمع.

وذكر مدير المجمع مبارك اليامي أن هذا الفحص هو الأول من نوعه بمحافظة الطائف، والذي سيخفف من أعباء ومشقة السفر لمرضى المحافظة لخارجها، وسيمكن من مساعدة أطباء القلب في تشخيص أمراض ضيق وانسداد الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، كالذبحةالصدرية وجلطات القلب، وتحديد القرار العلاجي باستخدام القسطرة القلبية أو التدخل الجراحي.

وأشار اليامي إلى حدة الطب النووي بالمجمع تقدم العديد من الفحوص الأخرى المتميزة ، ومنها (المسح الذرى على الغدة الدردقية، والغددالجار درقية، والمسح الذرى على الكلى والعظام، وفحص تشخيص ارتجاع المريء، ووقت افراغ المعدة للطعام، والنزف المعوي غير محدد السبب)، هذا بالإضافة إلى الجوانب العلاجية بالنظائر المشعة مثل استخدام اليود المشع في علاج النشاط المفرط للغدة الدرقية.