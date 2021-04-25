أمير جازان يستقبل المحافظين المكلفين ويوجه بتطوير المحافظات تنمويًا

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بدوان الإمارة اليوم الأحد، المحافظين الذين صدر أمره بتكليفهم بالعمل في عدد من محافظات المنطقة.

وشدد أمير جازان خلال الاستقبال على ضرورة الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطنين في إطار تطوير المحافظات والمراكز وتهيئتها تنمويًا بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وآداء المهام بكل صدق وأمانة وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن والمقيم في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح وأن يعينهم الله على مهام عملهم الجديد.

من جهتهم، أعرب المحافظون المكلفون, عن بالغ شكرهم وتقديرهم على الثقة الغالية من أمير المنطقة ونائبة, وعلى ما استمعوا إليه من توجهيات, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل أمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.