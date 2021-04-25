وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد على الوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة فتح بوابة القبول والتجنيد للرجال والنساء؛ بهدف الالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة «رقيب» حتى «جندي»؛ حيث بدأ التسجيل اليوم الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ.

وتشمل القطاعات التي يتم القبول والتجنيد فيها، القوات المسلحة، والقوات البرية الملكية، والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والخدمات الطبية للقوات المسلحة.



وتتضمن الشروط، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، وألا يكون موظفًا بجهة حكومية، وتتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية. والحصول على المؤهلات اللازمة وألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.

وتتضمن الشروط ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ويكون لائقًا طبيًا، ويجتاز الإجراءات واختبارات القبول.

مواقع مراكز التجنيد والقبول:

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/Sectors_Default.aspx

التقديم

https://tajnid.mod.gov.sa/