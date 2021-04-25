الأرصاد عن «طقس الاثنين»: استمرار الأمطار الرعدية على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية «من متوسطة إلى غزيرة» مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» تمتد الى منطقة حائل.

كما توقَّع المركز، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم» والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال للمملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساء شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الاثنين، بمختلف المناطق بالدرجة المئوية: