هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية الاعتماد المدرسي مع إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي « تميز» اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، ضمن الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم مؤخرًا مع 21 شركة أهلية وعالمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021 م.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعدّ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الخاص في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يذكر أنَّ المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وتسعى إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل إلى توطين الاعتماد المدرسي بعد أن حصلت 10 مدارس من مدارسها على اعتماد دولي من جهات خارجية.

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