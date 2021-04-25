وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عايض الزهراني، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع المتغيرات، بمساهمة ومشاركة الأفكار الإبداعية عبر منصة «يلا جدة» من خلال إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية.
يذكر أنّ الاتفاقية جاءت في سياق استمرار مبادرات أمانة جدة لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، بأن تكون جدة مدينة يحتذى بها، بجانب تعزيز مكانتها في ترتيب أفضل المدن العالمية خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن إحياء الانتماء الوطني والمسؤولية لدى السكان وتوفير الفرص الملائمة للمشاركة في التطوير والتحسين والتجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتطوير وتفعيل منصة يلا جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.