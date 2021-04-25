اتفاقية لتطوير وتفعيل منصة يلا جدة

أبرمت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة «تام» التنموية لتطوير وتفعيل منصة «يلا جدة» والتي تعنى باستقبال الأفكار الإبداعية والمساهمة في تطوير المدينة من خلال المشاركة المجتمعية في تجميل وتحسين المشهد الحضري بمحافظة جدة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عايض الزهراني، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع المتغيرات، بمساهمة ومشاركة الأفكار الإبداعية عبر منصة «يلا جدة» من خلال إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية.

يذكر أنّ الاتفاقية جاءت في سياق استمرار مبادرات أمانة جدة لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، بأن تكون جدة مدينة يحتذى بها، بجانب تعزيز مكانتها في ترتيب أفضل المدن العالمية خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن إحياء الانتماء الوطني والمسؤولية لدى السكان وتوفير الفرص الملائمة للمشاركة في التطوير والتحسين والتجميل.