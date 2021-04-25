زراعة 25 ألف شجرة جاكراندا في أبها

استكمالًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بوضع كود زراعي لمدينة أبها، نفذت أمانة منطقة عسير هذا العام زراعة 25 ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها، وتحظى زراعة شجرة الجاكراندا في المنطقة بدعم أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لمسار تنفيذها.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأشجار تضفي هوية مميزة وطيفًا زاهيًا لأبها، فهي واحدة من أفضل الأشجار والأكثر ظلالاً ونموًا وجمالاً، حيث تستمر في الإزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر. وذكرت الأمانة أنها زرعت مليون وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة، لافتة إلى أن شجرة الجاكراندا ولونها البنفسجي الزاهي ستزين شوارع المدينة وحدائقها خلال فصلي الربيع وبداية فصل الصيف.

وأشارت إلى أن أشجار الجاكراندا التي تمت زراعتها كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة، خصوصًا أنها لا تحتاج سوى كميات قليلة من المياه ولا تشكل خطورة على البنية التحتية. وكان ولي العهد قد وجه قبل عامين بوضع كود زراعي لأشجار الجاكراندا بمدينة أبها، وذلك ضمن عدة مشروعات للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

وتضيف تلك الأشجار بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين أبها بُعدًا جماليًا يسر الناظرين، ‏كما تعد من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب. كما أنها تُشكل طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في المدينة واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار، إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.