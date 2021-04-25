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تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل في 10 أيام

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قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتفويج ما يقارب مليون ونصف مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العاشر منه، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية من خلال تسخير الإمكانات لتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي؛ من أجل سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة سخرت طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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