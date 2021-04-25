تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل في 10 أيام

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة سخرت طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.
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