السعودية اليوم / 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا



الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8362)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072)، و منطقة القصيم بـ(1772)، و منطقة الجوف بـ(1330)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243)، ومنطقة عسير بـ(810)، ومنطقة حائل بـ(705)، ومنطقة تبوك بـ(623) ومنطقة الباحة بـ(534)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417) ، ومنطقة جازان بـ(227) ومنطقة نجران بـ(114).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

// انتهى //

16:31ت م

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الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (24288)مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى 12 / 9 / 1442هـ.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8362)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072)، و منطقة القصيم بـ(1772)، و منطقة الجوف بـ(1330)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243)، ومنطقة عسير بـ(810)، ومنطقة حائل بـ(705)، ومنطقة تبوك بـ(623) ومنطقة الباحة بـ(534)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417) ، ومنطقة جازان بـ(227) ومنطقة نجران بـ(114).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .// انتهى //16:31ت م0103

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