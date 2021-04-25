السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 686 جولة رقابية على المنشآت الغذائية بالشرائع



مكة المكرمة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 686 جولة رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت بلدية الشرائع أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 10 مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة من الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومصادرة وإتلاف 200 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وفي سياق ذاته؛ واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية ممثلة في قسم الأسواق التجارية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وأسفرت الحملات عن مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه تحمل 688 كجم منها، جرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تؤثر على المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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15:53ت م

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