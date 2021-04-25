السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لإثراء وتطوير حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالسجون



بريدة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود الدولة - أعزها الله - من خلال إرشاد وتأهيل نزلاء السجون ، بما يحقق الأهداف المنشودة بإذن الله.

وبيّن سمو أمير منطقة القصيم بأن الشراكات المجتمعية لسجون المنطقة والجهات الداعمة لبرامجها تسهم في تعزيز دور إصلاح النزلاء، والعناية بهم وتوجيههم من خلال الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوةً وحفظاً، والإهتداء به سلوكاً وعملاً، إضافةً إلى إستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

جاء ذلك خلال رعاية سموه بمكتبه بالامارة اليوم ، توقيع اتفاقية بين مديرية السجون بمنطقة القصيم ، ودار الملاحظة الاجتماعية ببريدة ومؤسسة رعاية الفتيات ببريدة ، مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم توقيع الاتفاقية، التي تهدف إلى إثراء وتطوير حلقات تحفيظ القرآن الكريم وخدمة نزلاء ونزيلات السجون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير سجون منطقة القصيم العميد ناصر المضيان ، ومدير دار الملاحظة الاجتماعية عطالله الدخيل ، ومديرة مؤسسة رعاية الفتيات فيحاء الحربي ، ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة الدكتور علي اليحيى ، ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعنيزة عبدالعزيز المرزوقي ، ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرس الدكتور عبدالرحمن الغفيلي.

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15:48ت م

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