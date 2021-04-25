السعودية اليوم / أكثر من 400 زيارة رقابية على الأسواق في رفحاء خلال أسبوع



رفحاء 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء،خلال أسبوع أكثر من 400 زيارة رقابية تجارية وصحية،من خلال ثلاثة فرق موزعة على ثلاث فترات .

وأوضحت البلدية ان الجولات شملت المراكز والمحال التجارية،بالاضافة للصحية من خلال متابعة ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات في المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية،وذلك للحد من انتشار فيروس

وأكدت بلدية رفحاء أن الجولات الرقابية أسفرت عن إصدار 5 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

// انتهى //

15:32ت م

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رفحاء 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء،خلال أسبوع أكثر من 400 زيارة رقابية تجارية وصحية،من خلال ثلاثة فرق موزعة على ثلاث فترات .وأوضحت البلدية ان الجولات شملت المراكز والمحال التجارية،بالاضافة للصحية من خلال متابعة ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات في المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وأكدت بلدية رفحاء أن الجولات الرقابية أسفرت عن إصدار 5 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.// انتهى //15:32ت م0082

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