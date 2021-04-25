السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين المكلفين



جيزان 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، المحافظين الذين المكلفين بالعمل في عدد من محافظات المنطقة.

وشدد سموه خلال الاستقبال على ضرورة الارتقاء بالعمل ، والتعاون مع المواطنين في كل ما يسهم في تطوير المحافظات والمراكز وتهيئتها تنمويا بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأداء المهام بكل صدق وأمانة وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن والمقيم انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل أمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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15:30ت م

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