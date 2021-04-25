السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم للإمارات لدى المنظمة



جدة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة اليوم ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً دائما لبلاده لدى المنظمة.

وتخلل الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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15:23ت م

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