السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البوسنية في مجلس الشورى تلتقي سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة



الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وفي مستهل الاجتماع رحب معالي رئيس اللجنة بسفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة، مؤكداً أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يُسهم في دعم أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان البوسني، منوهاً بمتانة العلاقات السعودية البوسنية والتعاون الثنائي في كافة المجالات.

من جهته أكد سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات , مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية الثنائية ودور ذلك في تعزيز العمل البرلماني، منوهاً في الوقت نفسه بتطور العلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المملكة العربية السعودية ومساعداتها لجمهورية البوسنة والهرسك .

وبحث أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البوسنية خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية والسياحية.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، وذلك بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات كافة عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

// انتهى //

15:16ت م

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الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البوسنية بمجلس الشورى اليوم برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس عباس بن أحمد هادي، اجتماعاً مع سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المجلس في الرياض.وفي مستهل الاجتماع رحب معالي رئيس اللجنة بسفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة، مؤكداً أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يُسهم في دعم أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان البوسني، منوهاً بمتانة العلاقات السعودية البوسنية والتعاون الثنائي في كافة المجالات.من جهته أكد سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات , مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية الثنائية ودور ذلك في تعزيز العمل البرلماني، منوهاً في الوقت نفسه بتطور العلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المملكة العربية السعودية ومساعداتها لجمهورية البوسنة والهرسك .وبحث أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البوسنية خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية والسياحية.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، وذلك بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات كافة عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.// انتهى //15:16ت م0078

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