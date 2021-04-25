السعودية اليوم / أمانة جدة تنفذ 340 جولة على الواجهات البحرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية



جدة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة ، خلال اليومين الماضيين 340 جولة رقابية على الواجهات البحرية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية ، رُصدت خلالها 68 مخالفة وإغلاق سبعة من المواقع .

ويأتي ذلك ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي ، وشاطئ السيف ، وممشى شارع فلسطين ، والكورنيش الأوسط ، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة ، بالإضافة إلى القيام بعمليات مُكثفة في مُختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال وتوفير فرق ميدانية لتنظيف وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

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15:11ت م

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