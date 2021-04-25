السعودية اليوم / باكستان تقدم مساعدات طبية للهند لمواجهة فيروس كورونا



إسلام آباد 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

أعلنت باكستان اليوم عن تقديم مساعدات طبية لجارتها الهند التي تكافح في مواجهة التصاعد الخطير في أعداد المصابين بفيروس

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن هذه المساعدات تأتي كبادرة تضامن مع شعب الهند في مواجهة الفيروس.

وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من السلطات الهندية التنسيق حتى يمكن وضع خطط للتسليم السريع لمواد الإغاثة، موضحة أن الجانبين يمكنهما استكشاف السُبل المُمكنة لمزيد من التعاون للتخفيف من التحديات التي يفرضها الوباء.

// انتهى //

15:10ت م

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إسلام آباد 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسأعلنت باكستان اليوم عن تقديم مساعدات طبية لجارتها الهند التي تكافح في مواجهة التصاعد الخطير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن هذه المساعدات تأتي كبادرة تضامن مع شعب الهند في مواجهة الفيروس.وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من السلطات الهندية التنسيق حتى يمكن وضع خطط للتسليم السريع لمواد الإغاثة، موضحة أن الجانبين يمكنهما استكشاف السُبل المُمكنة لمزيد من التعاون للتخفيف من التحديات التي يفرضها الوباء.// انتهى //15:10ت م0074

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