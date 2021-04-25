السعودية اليوم / " التعاون الإسلامي" يحث الأطراف الصومالية على الحوار للتوصل الى اتفاق بشأن الانتخابات



جدة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بانشغال تطورات الوضع في الصومال ومواقف مختلف الأطراف الصومالية بشأن الانتخابات، وتحث جميع الأطراف على اعتماد الحوار كخيار وحيد لحل الخلافات والتوصل إلى اتفاق جامع وشامل .

وشددت المنظمة ، على ضرورة ضبط النفس وتجنب العنف والتصعيد في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الصومال، مؤكدة وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الصومال حتى يتجاوز الصعوبات ويضمن أمنه واستقراره ووحدته.

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15:03ت م

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