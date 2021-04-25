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السعودية | السفير بخاري: المملكة أحبطت تهريب “600” مليون حبة مخدر قادمة من لبنان

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 49 ثانية - 3:58 مساءً, 25 أبريل 2021 م

المناطق-الرياض

أشار سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري الى انه “بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية”.
ولفت السفير بخاري في تصريح تلفزيوني اليوم، الى ان “الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس وحدها”. وشكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على موقفه المستهجِن لاستهداف السعوديّة من خلال تهريب المخدرات إليها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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