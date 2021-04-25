متحدث الصحة : لقاح كورونا آمن للحامل في كل مراحل الحمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد موانع لحصول المرأة الحامل على لقاح كورونا في أي مرحلة من مراحل الحمل سواء للمرأة الحامل أو من تخطط للحمل.

وأضاف العبدالعالي أن من يكون لديها خلال الأشهر أو السنوات القادمة للحمل يمكنها الحصول على اللقاح، نافيًا ما يشاع ويثار بين بعض النساء حول عدم مأمونية اللقاح لمن يخططن للحمل.

لا داعي لتأجيل الحمل بعد لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة قالت في وقت سابق إنه لا داعي لتأجيل الحمل بالنسبة للنساء اللواتي حصلن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وحول تأثير اللقاح على المرضعات قالت الصحة : لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

الفئات الممنوعة من الحصول لقاح كورونا

وتابعت الصحة أنه بشكل عام الفئات الممنوعة من أخذ اللقاحات تشمل ما يلي:

يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى).

يمنع أخذ اللقاح لمن هم أقل من ١٨ سنة.

يتم تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 38.5 أو أعلى.

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