الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن رصد 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع في كافة مناطق المملكة.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق التي تم رصد المخالفات بها بواقع 8362 مخالفة.



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