اخبار السعوديه

الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

8362 منها في الرياض فقط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن رصد 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس خلال أسبوع في كافة مناطق المملكة.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق التي تم رصد المخالفات بها بواقع 8362 مخالفة.

الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا