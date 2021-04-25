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شكرا لقرائتكم الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25
الداخلية : 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
8362 منها في الرياض فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن رصد 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع في كافة مناطق المملكة.
وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق التي تم رصد المخالفات بها بواقع 8362 مخالفة.
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