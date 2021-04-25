التقاعد تودع معاشات إبريل : تفقدوا حساباتكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة التقاعد أنه تم إيداع معاش شهر إبريل 2021 داعية المستفيدين إلى تفقد حساباتهم البنكية.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه في حالة عدم نزول معاش إبريل يمكنهم التواصل معها عبر أرقام مركز الخدمة أو عبر البريد الإلكتروني.

موعد إيداع المعاش التقاعدي

يذكر أنه تم تثبيت موعد إيداع المعاش التقاعدي ليكون في اليوم الـ25 من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا إذا تصادف موعد إيداع المعاش التقاعدي يوم الجمعة ويتم التأخير لمدة يوم واحد إذا تصادف الإيداع مع يوم السبت.

التعريف بالمعاش التقاعدي يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تتيح لعملائها (الأفراد والجهات) خدمة استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة ” التعريف بالمعاش الفوري “.

إدخال كافة البيانات المطلوبة. خطوات حساب المعاش التقاعدي الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار حاسبة التقاعد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات انقر زر “عرض قيمة المعاش”. ويتم الحصول على المبلغ التقديري للمعاش التقاعدي لكن المبلغ الفعلي يتم معرفته بعد إيداع معاش التقاعد في حسابات المستفيدين.



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